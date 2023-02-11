Вчора ввечері сили ППО знищили два десятки дронів Shahed

Увечері 10 лютого російські війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Нагадаємо, увечері 10 лютого російські війська запустили ударні дрони Україною. Зокрема, на Дніпропетровщині ворожі БПЛА атакували три енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.
Крім того, вчора українські міста знову зазнали ворожих ракетних атак. Окупанти випустили 71 крилату ракету, проте силам ППО вдалося знищити 61 із них.
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