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Вчора ввечері сили ППО знищили два десятки дронів Shahed

Фото: вчора ввечері сили ППО знищили два десятки дронів Shahed (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Увечері 10 лютого російські війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів "Shahed-136/131".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, увечері 10 лютого російські війська запустили ударні дрони Україною. Зокрема, на Дніпропетровщині ворожі БПЛА атакували три енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.

Крім того, вчора українські міста знову зазнали ворожих ракетних атак. Окупанти випустили 71 крилату ракету, проте силам ППО вдалося знищити 61 із них.

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