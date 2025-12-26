Учителям повысят зарплаты: когда ожидать и какие изменения

Правительство поэтапно повысит зарплаты педагогам, чтобы сделать профессию учителя более конкурентной и обеспечить качественное школьное образование даже во время войны. С января 2026 года учителя получат повышение на 30%.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
Для реализации этого решения в бюджете предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года - 91,8 млрд гривен образовательной субвенции распределены между местными бюджетами.
Дополнительно 21,4 млрд гривен направлено для корректного повышения без увеличения общих расходов госбюджета. Следующий этап - с сентября 2026 года предусмотрен рост зарплаты еще на 20%.
"Мы должны создавать условия, чтобы профессия учителя была престижной и конкурентной на рынке труда", - добавила Свириденко.
Более 409000 педагогов будут получать ежемесячные доплаты с января по август 2026 года за работу в неблагоприятных условиях, в том числе 25500 - в прифронтовых общинах. На это предусмотрено 10,37 млрд гривен в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины.
"Даже во время войны мы не оставляем наших учителей без поддержки - это вопрос безопасности и стабильности всей образовательной системы", - подчеркнула премьер.
Параллельно МОН обновляет образовательные программы и внедряет современные практики "Новой украинской школы", чтобы финансовые решения напрямую повышали качество образования.
Порядок предоставления субвенций на обустройство укрытий обновлен для повышения эффективности процедуры.
Теперь государство финансирует объекты с готовностью 60% вместо 40%, без дополнительных расходов из госбюджета.
Распределение средств на новые объекты будет происходить в зависимости от уровня риска безопасности:
С начала полномасштабного вторжения правительство определило обеспечение безопасного и качественного образования приоритетом. Ранее финансирование школ и педагогов было ограниченным, что затрудняло поддержку преподавателей и модернизацию учреждений.
Напомним, что по прогнозам Национального банка Украины, отток населения в следующем году будет поддерживать высокий спрос на рабочую силу. Предприятия вынуждены будут повышать зарплаты, соревнуясь за работников.
Дополнительным фактором роста доходов станет запланированное повышение минимальной зарплаты на 8,1%.
Мы писали, что опросы показывают, что украинцы чувствуют себя комфортно с зарплатой 20-30 тысяч гривен, тогда как более 50 тысяч стремятся получать лишь около 20% респондентов. Активнее всего ищут работу в торговле, фрилансе и логистике, а основной причиной смены работы остается низкая оплата.
Самые высокие медианные зарплаты традиционно в строительстве - отдельные специалисты получают до 60 тысяч гривен. Высокие доходы также предлагают в логистике, медицине, сфере недвижимости и на СТО.