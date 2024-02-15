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СБУ объявила новое подозрение гауляйтеру Балаклеи, ему грозит пожизненное

Украина, Четверг 15 февраля 2024 15:19
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СБУ объявила новое подозрение гауляйтеру Балаклеи, ему грозит пожизненное Архивное фото: СБУ объявила новое подозрение гауляйтеру Балаклеи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители новое подозрение объявили главе оккупационной "администрации" Балаклеи в Харьковской области. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Харьковской области и Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2022 года фигурант добровольно занимал должность "и.о. начальника Балаклейского территориального управления военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области".

Чтобы получить эту фейковую должность и подзаработать на этом, он специально прибыл в Балаклею из оккупированной россиянами Горловки Донецкой области.

Чем именно занимался предатель

На этой должности предатель принудительно "интегрировал" нормативно-правовую базу региона под "стандарты" российского законодательства. В частности, речь идет о "системе здравоохранения, образования, культуры, пенсионного обеспечения и социальной защиты населения".

Кроме того, гауляйтер ввел в оккупированной Балаклее обращение российской валюты, согласовывал с представителями ВС РФ разрешения на передвижение граждан по оккупированным территориям, а также выполнял другие указания и задачи оккупантов.

СБУ объявила новое подозрение гауляйтеру Балаклеи, ему грозит пожизненное

Фото: Предатель (facebook.com/ssu.kharkiv)

Также, он неоднократно выступал перед камерами центральных кремлевских телеканалов, распространяя нарративы российской пропаганды, направленные на дискредитацию украинской власти и Вооруженных сил Украины.

Вместе с представителями российской оккупационной власти фигурант лично совершил незаконное поднятие государственного флага РФ на флагштоке в центре другого оккупированного россиянами города - Изюм.

Что ему грозит

Во время деоккупации региона балаклейскому гауляйтеру удалось сбежать на неподконтрольную территорию Украины, где он сейчас скрывается от украинского правосудия.

В августе 2022 года, когда Балаклея еще была оккупирована российскими захватчиками, следователи СБУ объявили злоумышленнику подозрение в коллаборационной деятельности.

На основании собранных дополнительных доказательств следователи заочно сообщили ему об изменении ранее объявленного подозрения и о новом подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
  • коллаборационная деятельность.

За такие преступления виновному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

СБУ охотится на предателей и приспешников России

Сегодня стало известно, что российскому олигарху Олегу Дерипаске объявили подозрение в финансировании войны. Топ-менеджеров принадлежавшей россиянину компании задержали.

Также в Николаеве задержали вражеского шпиона. Он хотел "слить" Иран и Россию украинские технологии в сфере военного кораблестроения.

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