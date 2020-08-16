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Місія ОБСЄ вшосте з 2014 року не зафіксувала порушень на Донбасі

Донбас, Неділя 16 серпня 2020 01:19
Місія ОБСЄ вшосте з 2014 року не зафіксувала порушень на Донбасі
Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Обстріли не зафіксовано 14 серпня

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в шосте з моменту початку систематичного збору даних не зафіксувала порушень на Донбасі. Тишу дотримувалися протягом доби 14 серпня.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Відзначається, що раніше Місія не фіксувала порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях між ввечері 11 і 12 серпня.

Крім того повідомляється, що після початку дії режиму припинення вогню з 27 липня, про який раніше домовилася ТКГ в Мінську, спостерігачі ОБСЄ зафіксували в цілому 332 порушення.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) розпочала свою роботу 21 березня 2014 на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Раніше в штабі ООС повідомляли, що 14 серпня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Нагадаємо, з початку доби 15 серпня по станом на 17:00 на Донбасі зберігався режим "тиші".

Вперше місія ОБСЕ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню з початку моніторингу на Донбасі 6 серпня 2020 року.

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