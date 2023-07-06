Ученый объяснил, почему йод не поможет в случае теракта на ЗАЭС

На Запорожской АЭС нет радиоактивного йода, потому что блоки станции не работают. Пить для профилактики йодид калия нет никакой необходимости.

"Если же мы заговорили о йоде, ведь сначала были разговоры, что якобы надо напиться этого йода, так вот его на Запорожской станции сегодня нет вообще", - сказал он.

По его словам, йод скапливается только при работающей станции. Его период полураспада восемь суток, поэтому через месяц его концентрация уменьшается в четыре раза. За два месяца - соответственно, в 16 раз. За год его уменьшилось в несколько миллиардов раз.

"То есть там радиоактивного йода нет, и потому пить йод нет никакой нужды", - добавил Борисенко.

ЗАЭС

Напомним, сегодня пять из шести энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном состоянии.

Ранее сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк в интервью РБК-Украина сказала, что употреблять йод в профилактических целях в случае инцидента на ЗАЭС нет нужды. Запорожская АЭС не производит электроэнергию, то есть там не идет активная реакция уже с сентября. И все короткоживущие радионуклиды, которые там достаточно опасны, уже давно распались.