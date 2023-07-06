Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС

На Запорізькій АЕС немає радіоактивного йоду, оскільки блоки станції не працюють. Пити для профілактики йодид калію немає жодної потреби.

"Якщо ж ми заговорили про йод, адже спочатку були розмови, що нібито треба напитися цього йоду, так от його на Запорізькій станції сьогодні немає взагалі", - сказав він.

За його словами, йод накопичується тільки при працюючій станції. Його період напіврозпаду вісім діб, тому за місяць його концентрація зменшується в чотири рази. За два місяці - відповідно, в 16 разів. За рік його зменшилось в декілька мільярдів разів.

"Тобто там радіоактивного йоду немає, і тому пити йод немає жодної потреби", - додав Борисенко.

ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні п'ять із шести енергоблоків ЗАЕС знаходяться в холодному стані.

Раніше співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що вживати йод в профілактичних цілях в разі інциденту на ЗАЕС немає потреби. Запорізька АЕС не виробляє електроенергію, тобто там не йде активна реакція, вже з вересня. І всі короткоживучі радіонукліди, які є там доволі небезпечними, вже давно розпалися.