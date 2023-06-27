Не Чернобыль. Какие риски возможны при теракте на Запорожской АЭС и почему не стоит пить йод

Следствием возможного теракта россиян на Запорожской АЭС может стать радиоактивное загрязнение воды в Днепре и почвы на близлежащих территориях. Второго "Чернобыля" точно не будет.

"Это может быть ограниченное действие, то есть очевидно, что это может затронуть тех, кто близко к Запорожской АЭС больше тех, кто ниже по течению Днепра", - сказала она.

Возможная утечка радиоактивных веществ

Как отметила Паренюк, при инциденте на ЗАЭС возможно загрязнение воды, в зависимости от того, куда будет утечка радиоактивных веществ, хотя "сейчас повторяется мантра о том, что в зависимости от того, куда дует ветер".

"Скорее всего, будет загрязнена вода. В таком случае есть вероятность попадания веществ в Днепр и на территории, которые используют воду из Днепра для мелиорации. Сейчас таких осталось уже не так много. Таким образом, мы говорим в основном о загрязнении воды, а затем из-за загрязнения воды загрязнение почвы", - сказала она.

Советы для населения

Как отметила Паренюк, для населения в случае событий на Запорожской АЭС главное подготовить питьевую воду. "Техническую воду также для того, чтобы было чем мыть посуду. Еду в закрытых контейнерах", - рассказала эксперт.

"То есть идеале концепция такова: если происходит какой-то инцидент, власти об этом сообщают, и у вас на данный момент должна быть еда и вода в закрытых контейнерах. Тогда как только вы слышите о том, что что-то происходит, вы герметизируете свое жилье, то есть там, где вы находитесь, и ждете сообщений от власти по поводу дальнейших действий", - рассказала она.

По ее словам, сейчас неизвестны масштабы возможного инцидента. "То есть мы не знаем, какое это будет загрязнение, куда она потечет. Эксперты, ученые должны проводить анализы, делать замеры экспозиционной дозы, а также анализировать содержание радионуклидов в воздухе и так далее", - сказала Паренюк.

"Нужно понимать, что мы хотим сделать так, чтобы радионуклиды не попали во внутрь, то есть их нужно не вдохнуть и не съесть и не выпить", - отметила эксперт.

Она посоветовала сразу после сообщения закрыть окна и сделать так, чтобы воздух изнутри минимально попадал внутрь. "Это летом наверняка может быть достаточно сложно, поэтому теоретически можно взять ткань и намочить водой, и немного приоткрывать. Или двери, окна завешивать мокрой тканью", - сказала она.

"Самым критическим все же тот факт, что не пить воду из природных источников, потому что мы не знаем, какие источники будут загрязнены", - добавила Паренюк.

Масштабы проблем

Как отметила Паренюк, сейчас сложно прогнозировать, какими могут быть масштабы аварии. "То есть мы не знаем, какая зона будет загрязнена. Скорее всего, на самом деле будет загрязнена небольшая территория по берегам Днепра. Когда еще была Каховская ГЭС, в случае подрыва Запорожской АЭС было бы загрязнено все водохранилище. Но течение Днепра быстрое, поэтому есть такое вероятность, что все это вынесет прямо в Черное море", - сказала она.

После этого радиация попадет в Черное море, и там будут загрязненные берега: Одесса, Николаев и наши соседние страны.

"Но для того, чтобы что-то об этом утверждать, нужно проводить замеры, потому что в случае, если вытечет немного радионуклидов, то не будет загрязнено ничего. То есть будет разрежение и все будет нормально", - добавила она.

Если утечка будет больше, то соответственно будет больше загрязнения. "Ну и дальше в зависимости от того, какая это будет, картина, будет принимать решения власть, есть у нас государственный научно-технический центр ядерной радиационной безопасности. Они будут распространять директивы. То есть что делать, эвакуироваться, сидеть дома, мыть пол. То есть об этом просто скажут" , - добавила она.

Йод употреблять не надо

Паренюк напомнила рекомендацию не употреблять йод в профилактических целях и в случае инцидента. "Запорожская АЭС не производит электроэнергию, то есть там не идет активная реакция уже с сентября. "И все короткоживущие радионуклиды, которые достаточно опасны, уже распались давно. У йода период полураспада 8,5 суток, поэтому ну йодид калия пить нет смысла, потому что нет радиоактивного йода", - сказала она.

Второго "Чернобыля" не будет

Как отметила Паренюк, вследствие возможного теракта россиян на Запорожской АЭС второго "Чернобыля" точно не будет. Во-первых, из-за другой конструкции реакторов, которые значительно более защищены.

Но главное, что сейчас у нас другое государство. "Основная сила в преодолении последствий аварий, любых, в том числе радиационных, это то, как государство подготовлено и что оно делает для того, чтобы преодолеть последствия. Советский Союз, например, легендарно выгнал людей на демонстрацию. У нас такого не будет, то есть никто не будет скрывать", - сказала она.

Эксперт отметила, что если кто-то не верит государству, есть общественная организация SaveDnipro. "У них негосударственные посты мониторинга радиоактивности. Там экспозиционной дозы расположены по всей Украине. Можно зайти к ним на сайт и посмотреть. Радиоактивность нельзя спрятать. Если есть, то ее никак не спрячешь. Таким образом можно проверять, что нам говорят чиновники", - добавила она.

Паренюк напомнила, что сейчас почти все реакторы ЗАЭС находятся в холодной остановке. Это означает, что температура топлива достаточно холодная. Один энергоблок в горячей остановке и теоретически его можно включить, что может привести к более значительным последствиям. Но прогнозировать действия россиян невозможно.

"Мы можем говорить, что это будет скорее утечка радиоактивных веществ, не тепловой взрыв, который там обусловлен собственно нагреванием самого реактора, просто утечка. И если это утечка, то мы тогда говорим о загрязнении. Это если мы говорим о наиболее вероятных сценариях из того, что у нас есть сейчас", - добавила она.