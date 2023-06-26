РФ может устроить теракт на Запорожской АЭС: алгоритм действий на случай аварии

Риск теракта на Запорожской АЭС остается высоким. Чтобы обезопасить себя от радиационной угрозы, нужно придерживаться инструкций ГСЧС и органов власти. При этом к йодной профилактике следует относиться крайне осторожно.

РБК-Украина собрало официальные рекомендации о том, как подготовиться к чрезвычайной ситуации и как действовать в случае выброса радиации.

Что нужно сделать заранее

Чтобы быть готовым к любому развитию событий на ЗАЭС и действовать без паники, нужно заранее выполнить несколько простых шагов:

подготовить "тревожный чемодан";

обсудить с родными план действий для каждого на случай аварии;

подготовить запас воды на несколько дней в герметичных емкостях;

завернуть запас продуктов в пленку и положить их в шкаф или холодильник;

позаботиться о связи на случай отключения интернета или электроэнергии (приобрести радиоприемник и батарейки к нему).

Если произошел выброс радиации: пошаговая инструкция

Шаг 1: Следите за уведомлениями

О радиационной опасности должен уведомить специальный сигнал тревоги. Услышав его нужно сразу включить радио, телевизор, или прочитать сообщения от ГСЧС, полиции, местных органов власти в интернете на официальных страницах их сайтов, соцсетей. Они объявят об алгоритме действий для населения.

Шаг 2: Перейдите в укрытие

При возникновении радиационной опасности нужно оставаться в помещении, на улице находиться нельзя. Лучший вариант – перейти в укрытие или подвал.

Необходимо держаться как можно дальше от наружных стен зданий и крыш, потому что радиация оседает именно на этих частях сооружений.

Шаг 3: Максимальная изоляция

Следует ограничить доступ наружного воздуха внутрь помещения. Для этого уплотните все вентиляционные проемы, окна и двери в доме скотчем или смоченной тканью. Нельзя пользоваться кондиционерами.

По возможности рекомендуется находиться в комнате без окон и наружных дверей. Домашних животных следует держать рядом и не отпускать их на улицу.

Для людей, находящихся в 50 км вокруг ЗАЭС, Минздрав советует использовать защитные маски или респираторы в случае радиоактивного взрыва, чтобы уменьшить попадание в организм опасных веществ. Если их нет – прикрыть рот платком, полотенцем или шарфом

Шаг 4: Обеззараживание

На одежде может накапливаться до 90% радиоактивных материалов, поэтому необходимо осторожно снять ее и поместить в герметичный контейнер или пластиковый пакет. Лучше все эти действия производить в перчатках и респираторе.

Затем следует принять душ и помыть голову с мылом. Использовать кондиционеры для волос не нужно – они могут закрепить радиоактивные вещества в них. Также не нужно тереть или царапать кожу, чтобы предотвратить попадание радиации в ранки.

Если нет возможности пойти в душ – вымыть с мылом руки, лицо, шею, открытые части тела. В случае отсутствия воды – протереть влажными салфетками или влажной тканью. Особенно тщательно протереть руки, лицо, веки, ресницы и уши.

После обеззараживания нужно одеть максимально чистую одежду.

Когда можно выходить на улицу

Покидать укрытие можно только после официального разрешения органов власти, ГСЧС или других государственных учреждений.

Если все же нужно выйти на улицу, следует обязательно пользоваться респиратором, использовать закрытую и плотную одежду, перчатки, резиновую обувь.

Находясь на улице нельзя курить, раздеваться, садиться на землю, купаться в водоемах, собирать грибы, ягоды, фрукты, овощи.

По возвращении с улицы – провести обеззараживание, как было описано выше.

Нужно ли принимать йодид калия

Учитывая ажиотаж в аптеках на йодсодержащие препараты Министерство здравоохранения в очередной раз предостерегает, что проводить йодную профилактику самостоятельно – недопустимо!

Она полезна только в редких случаях, для конкретных категорий людей и в определенных дозах.

Принимать йодид калия (стабильный йод) следует только после официального оповещения органов власти или ГСЧС о необходимости этого. В сообщении будут даны все инструкции по применению препарата.

Йодная профилактика целесообразна только в том случае, когда опасность вызвана выбросом радиоактивного йода (чтобы защитить щитовидную железу от его поглощения).

В других случаях прием препаратов йода небезопасен для организма человека. "На всякий случай" употреблять калия йодид запрещено.

Минздрав рекомендует следить за информацией от официальных источников и если есть хоть какие-то сомнения – проконсультироваться с врачом перед употреблением йодида калия.

Что безопасно есть и пить при выбросе радиации

Продукты питания, не контактировавшие с радиоактивными веществами, употреблять безопасно. Это еда, которая хранится в герметичной таре - коробках, банках, вакуумной упаковке, либо в холодильнике или морозилке.

Перед употреблением упаковку с пищей следует протереть влажной тканью, салфеткой. Также следует протереть столы, столовые приборы, посуду. То же касается еды и посуды для домашних животных. Затем салфетку или ткань следует положить в плотно закрывающийся пакет или тару.

До официального сообщения запрещено собирать и употреблять пищу из огорода или находившуюся на улице.

Заранее следует позаботиться о запасах бутилированной воды. Использовать водопроводную воду до отдельного оповещения органов власти запрещено. Кипячение воды не удаляет радиоактивное загрязнение.