Иллюзия защищенных генов и "призрачные мутации"

Исследователи София Радриццани и профессор Лоренс Херст изучили спонтанные мутации у бактерий Escherichia coli (кишечная палочка) и Saccharomyces cerevisiae (пекарские дрожжи).

Ученые отмечают, что ранее мнение о защищенности важных генов возникало из-за естественного отбора.

Когда мутация происходила в важном гене, организм часто гиб или страдал.

Такие мутации быстро исчезали вместе с носителями еще до того, как ученые успевали их проанализировать (авторы называют это "призрачными мутациями").

Чтобы избежать этого эффекта, команда использовала данные экспериментов по накоплению мутаций, минимизировавших влияние естественного отбора.

Полученные данные подтвердили, что ключевые гены не имеют более низкой частоты мутаций. Кроме того, на частоту мутирования не влияло ни количество производимого белка, ни то, как ген эволюционировал тысячелетиями.

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Удар по классической теории эволюции?

Это открытие затрагивает фундаментальную дискуссию об эволюции, которая ведется с 1972 года.

Существовала гипотеза, что важные гены мутируют медленнее, а гены, помогающие адаптироваться (например, устойчивость к антибиотикам), - быстрее.

Однако уменьшение частоты мутаций отдельных генов дало бы слишком малую пользу, поэтому естественный отбор вряд ли смог бы поддержать такую систему защиты.

В то же время исследователи обнаружили другую закономерность: гены, копируемые позже во время репликации ДНК (создание копий или самовоспроизведение - прим. ред.), мутируют несколько чаще.

Это, считают исследователи, свидетельствует о том, что на частоту мутаций влияют чисто физические особенности генома, а не забота эволюции о важности конкретных участков ДНК.