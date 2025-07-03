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Ученые намеренно разбили Boeing и определили самое безопасное место в самолете: результаты впечатляют

Четверг 03 июля 2025 21:08
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Ученые намеренно разбили Boeing и определили самое безопасное место в самолете: результаты впечатляют Ученые разбили Boeing, чтобы узнать, где самое безопасное место (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Какое место в самолете считают самым безопасным? Мнения разнятся: одни уверены, что выжить больше шансов в хвосте, другие приводят примеры удивительного спасения - как британца Вишваша Кумара Рамеша, который единственный выжил после катастрофы Air India, спасшись через аварийный выход возле своего места 11A.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты уникального эксперимента 2012 года, в рамках которого ученые специально разбили Boeing.

Дорогой эксперимент: как это происходило?

В 2012 году группа телеканалов из США, Великобритании и Германии, среди которых был Channel 4 и продакшн Dragonfly, приобрели Boeing 727-200. Их миссия была простой: разбить самолет, чтобы определить, существует ли "самое безопасное место" и, если да, то какое именно.

Для проведения теста самолет доставили из США в Мексику. Его загрузили манекенами для краш-тестов, расположенными на разных местах в салоне, а также камерами и разнообразным измерительным оборудованием.

После взлета, который совершил пилот, он катапультировался с парашютом. Затем команда разбила самолет с помощью дистанционного управления. Boeing врезался в Лагуну Салада вблизи Мехикали в Мексике на скорости 225 км/ч.

Шокирующие результаты и самые безопасные места

После катастрофы команда тщательно изучила состояние тестовых манекенов внутри салона, и результаты оказались весьма неожиданными.

Так, манекены, сидевшие в первых семи рядах (первый или бизнес-класс), не имели никаких шансов на выживание.

Однако, как показал эксперимент, чем дальше к задней части самолета - тем больше увеличиваются шансы на выживание.

"Пассажиры", сидевшие в середине салона, получили многочисленные переломы костей, тогда как те, кто находился в хвосте, могли бы "выйти с минимальными травмами или вообще без них".

Данные краш-теста показали, что передняя часть самолета испытала перегрузки в 12g, которые уменьшались до 6g ближе к хвосту.

Для понимания, перегрузка в 12g означает, что сила, действующая на тело, в 12 раз превышает силу земного притяжения (1g). Другими словами, если человек весит 60 кг, то при перегрузке в 12g он будет испытывать давление, как если бы весил 720 кг.

Исследование также подтвердило эффективность "сгруппированной позиции": манекены, расположенные в ней, получили значительно меньшие травмы головы и поясницы по сравнению с теми, которые сидели ровно.

Авиационный эксперт Энн Эванс в интервью USA Today отметила, что результаты подтвердили ее убеждение в том, что передняя часть самолета является наиболее "уязвимой".

"Мое любимое место - посередине, над крылом или в задней части фюзеляжа", - рассказала она.

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При написании материала были использованы следующие источники: Discovery Channel, репортажи ABC News и USA Today.

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Авиакатастрофа Boeing Путешествие самолетами
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