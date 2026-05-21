Ученые приблизили возвращение вымерших видов: чем удивляет новая технология

Американская исследовательская компания Colossal представила инновационную систему искусственного выращивания птичьих эмбрионов, которая решает фундаментальную проблему современной биологии развития. Ученые считают, что это открывает путь к возрождению гигантских вымерших птиц - додо и моа.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Colossal.
В течение десятилетий биологи использовали куриные яйца для изучения развития позвоночных животных. Чтобы увидеть, как формируются органы, ученые осторожно пробивали отверстие в скорлупе, проводили манипуляции с ДНК или тканями, а затем заклеивали его скотчем.
Однако такой метод давал ограниченную информацию, ведь исследователи видели только начало и конец эксперимента, пропуская сам динамический процесс движения клеток.
Попытки вырастить эмбрион птицы вообще без скорлупы в лабораторной посуде ранее терпели неудачу по двум причинам:
Потеря натяжения оболочки: без округлой формы природного яйца желток растекался, мембрана провисала, а зародыш превращался в "неорганизованную массу".
Нарушение кровообращения: сосудистая система зародыша, которая прорастает глубоко в желток, разрушалась, лишая эмбрион крови и кислорода.
Инженеры Colossal смогли точно рассчитать кривизну стенок своего контейнера, чтобы сохранить необходимое естественное натяжение всех внутренних оболочек яичного желтка.
Новая система жизнеобеспечения эмбрионов состоит из нескольких высокотехнологичных элементов:
3D-печатная основа: прочный каркас, форма которого идеально имитирует внутреннюю геометрию птичьего яйца.
Дышащая мембрана: внутренняя подкладка контейнера обеспечивает эффективный газообмен с окружающей средой. Прошлые разработки требовали искусственного насыщения кислородом, что повреждало ДНК зародыша. Новая мембрана позволяет птице дышать обычным воздухом комнатной температуры с контролем влажности.
Добавление минералов: единственное, что приходится вводить ученым вручную во время роста эмбриона, - это кальций, который в природе зародыш обычно забирает с внутренней стороны настоящей скорлупы.
Благодаря разнице плотности желток в контейнере естественно всплывает наверх, а сам зародыш разворачивается лицом к исследователю.
Нижнюю часть устройства сделали прозрачной для рассеивания света - это позволяет ученым ставить контейнер под микроскоп и впервые в истории непрерывно снимать на видео весь процесс зарождения жизни.
Куриный эмбрион развивается внутри одного из новых устройств, разработанных компанией Colossal (фото: Colossal)
Хотя технология наверняка произведет революцию в академической науке, Colossal создал ее для целей деэкстинкции (возрождения вымерших видов). Главная проблема экологов заключается в том, что ближайшие живые родственники вымерших птиц додо (дронта) и гигантского моа намного меньше своих прародителей.
"Невозможно взять маленькое яйцо современной птицы и вырастить в нем эмбрион огромного моа - ему просто не хватит места и питательных веществ. Искусственное яйцо решает эту проблему: биотехнологи смогут постепенно добавлять питательные вещества в желток без риска разрыва мембраны", - объясняют исследователи.
Впереди у компании существуют два серьезных препятствия.
Во-первых, начальный этап развития эмбриона птицы происходит внутри тела матери еще до откладывания яйца, поэтому ученым придется научиться воспроизводить этот период в пробирке.
Во-вторых, необходимо разработать метод оплодотворения яиц непосредственно после их переноса в искусственный контейнер.
По словам основателя стартапа Бена Ламма, коммерциализировать изобретение для науки компания не планирует и отдаст разработку исследователям бесплатно.