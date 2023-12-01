Болельщикам снова разрешат ходить на стадионы: когда будет решение
Кабинет министров Украины, 1 декабря, поручил разработать порядок допуска болельщиков на трибуны с соблюдением условий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, которого цитирует пресс-служба министерства.
Министерство молодежи и спорта, совместно с Министерством внутренних дел, ведомствами безопасности и областными военными администрациями работают над алгоритмами, которые сделают спортивные мероприятия доступными и безопасными для зрителей.
После согласования всех деталей и внедрения решения, министерство отдельно объявит, когда болельщики смогут вернуться на трибуны.
"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас - безопасность зрителей и спортсменов", - отметил Бедный.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в марте Украинская ассоциация футбола пыталась добиться возвращения на трибуны отдельных групп болельщиков. Среди главных доводов была работа театров, кинотеатров и концертных залов. По протоколам безопасности на футбольные матчи отечественного первенства допускаются персоналы обеих команд, а также представителей масс-медиа.
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