Болельщикам снова разрешат ходить на стадионы: когда будет решение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, которого цитирует пресс-служба министерства.

Министерство молодежи и спорта, совместно с Министерством внутренних дел, ведомствами безопасности и областными военными администрациями работают над алгоритмами, которые сделают спортивные мероприятия доступными и безопасными для зрителей.

После согласования всех деталей и внедрения решения, министерство отдельно объявит, когда болельщики смогут вернуться на трибуны.

"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово состоятельными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас - безопасность зрителей и спортсменов", - отметил Бедный.