УАФ предложила вернуть футбольных болельщиков на трибуны: есть нюансы

Об этом заявил президент организации Андрей Павелко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост функционера в Facebook .

УАФ пытается добиться возвращения на трибуны отдельных групп болельщиков. Одним из аргументов ассоциации стала практически бесперебойная работа развлекательных заведений – театров, кинозалов и концертных площадок.

"По инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны. В первую очередь это могут быть воины, получившие ранения и нуждающиеся в социальной реабилитации посредством футбола любимых команд, но не только они", – отметил Павелко.

Президент УАФ отметил, что возвращение зрителей на стадионы возможно только при наличии необходимых условий. В частности, достаточного количества мест в укрытиях. Кроме того, каждый клуб-хозяин должен получить разрешение на проведение поединков с болельщиками от областных военных администраций.

Футбольный сезон 2022/23 стартовал в Украине 23 августа. По протоколам безопасности на матчи отечественного первенства допускают персонал обеих команд, а также представителей масс-медиа. Премьер-лига по соображениям безопасности сначала проводила матчи только в Киеве и области, Львове и на Закарпатье.