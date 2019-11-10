Поблизу Ужгороду в ДТП постраждала співробітник поліції

Фото: ДТП поблизу Ужгороду (zk.npu.gov.ua)

Постраждалу госпіталізували в реанімацію

Поблизу Ужгороду вдень 9 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала співробітниця поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 15:10 між на автодорозі між населеними пунктами Кам’яниця та Ворочево сталося зіткнення автомобілів Mercedes та Renault. Автомобіль Renault, керуванням 41-річного львів'янина, під час обгону зіткнувся з зустрічним Mercedes.

В результаті аварії постраждала водій Mercedes, 37-річна жителька Ужгороду. Постраждалою виявилася співробітниця Генерального управління Національної поліції в Закарпатській області. Жінка з тілесними ушкодженнями була госпіталізована в реанімацію.

"Попередня правова кваліфікація - стаття 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими). Водій обстежений - тверезий. Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному автомобіль Volkswagen Passat протаранив припаркований на узбіччі автомобіль патрульної поліції. В результаті аварії постраждали двоє правоохоронців та водій Volkswagen. Патрульні були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами.