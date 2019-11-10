Вблизи Ужгорода в ДТП пострадала сотрудник полиции

Фото: ДТП возле Ужгорода (zk.npu.gov.ua)

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию

Вблизи Ужгорода днем 9 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала сотрудница полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 15:10 между на автодороге между населенными пунктами Каменица и Ворочево произошло столкновение автомобилей Mercedes и Renault. Автомобиль Renault, управлением 41-летнего львовянина, во время обгона столкнулся со встречным Mercedes.

В результате аварии пострадала водитель Mercedes, 37-летняя жительница Ужгорода. Пострадавшей оказалась сотрудница Генерального управления Национальной полиции в Закарпатской области. Женщина с телесными повреждениями была госпитализирована в реанимацию.

"Предварительная правовая квалификация - статья 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими). Водитель обследован - трезвый. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно автомобиль Volkswagen Passat протаранил припаркованный на обочине автомобиль патрульной полиции. В результате аварии пострадали двое правоохранителей и водитель Volkswagen. Патрульные были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.