Поблизу Рівного сталася ДТП: одна людина загинула, троє в важкому стані

Біля Рівного неподалік села Грушвиця на трасі Київ - Чоп зіткнулися два автомобілі. Унаслідок аварії одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє "Суспільне" .

Аварія сталась близько восьмої вечора за майже 15 кілометрів від Рівного. Зіткнулись Hyundai Elantra та Peugeot Partner.

На місце прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони деблокували травмованих та передали медикам. На трасі в цей час перекривали рух.

Троє травмованих перебувають у реанімації в лікарні в Рівному. Їх стан оцінюють як важкий. Унаслідок ДТП постраждали жителі міста Суми, які їхали на заробітки як далекобійники.

У поліції наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.