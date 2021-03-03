ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поблизу Рівного сталася ДТП: одна людина загинула, троє в важкому стані

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 23:39
Поблизу Рівного сталася ДТП: одна людина загинула, троє в важкому стані Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Біля Рівного неподалік села Грушвиця на трасі Київ - Чоп зіткнулися два автомобілі. Унаслідок аварії одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє "Суспільне".

Аварія сталась близько восьмої вечора за майже 15 кілометрів від Рівного. Зіткнулись Hyundai Elantra та Peugeot Partner.

На місце прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони деблокували травмованих та передали медикам. На трасі в цей час перекривали рух.

Троє травмованих перебувають у реанімації в лікарні в Рівному. Їх стан оцінюють як важкий. Унаслідок ДТП постраждали жителі міста Суми, які їхали на заробітки як далекобійники.

У поліції наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Раніше у Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії дві людини загинули і ще двоє - постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Рівне
NEWS
"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ". Всі подробиці скандалу через "жарт" прем'єра Словаччини
"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ". Всі подробиці скандалу через "жарт" прем'єра Словаччини
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК