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Вблизи Ровно произошло ДТП: один человек погиб, трое в тяжелом состоянии

Новина українською → Среда 03 марта 2021 23:39
Вблизи Ровно произошло ДТП: один человек погиб, трое в тяжелом состоянии Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев - Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает "Суспільне".

Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner.

На место прибыли спасатели. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение.

Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики.

В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.

Ранее в Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека.

РБК-Украина писало, что в Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали.

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