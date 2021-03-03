Вблизи Ровно произошло ДТП: один человек погиб, трое в тяжелом состоянии
Возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев - Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения.
Об этом сообщает "Суспільне".
Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner.
На место прибыли спасатели. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение.
Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики.
В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение.
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