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У Запорізькій області зіткнулися два автомобілі, є жертви

Новость на русском → Мелітополь, Неділя 28 лютого 2021 11:25
У Запорізькій області зіткнулися два автомобілі, є жертви Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В суботу ввечері, 27 лютого, у Мелітопольському районі Запорізької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту дві людини загинули і ще двоє - постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Запорізької області.

Інцидент стався на автодорозі "Харків-Сімферополь" в Мелітопольському районі. Водій автомобіля Audi А6, рухаючись з Мелітополя в напрямку селища Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Tundra.

В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля Audi А6 загинули на місці події. Ними виявилися чоловіки у віці 47 і 46 років з Якимівки.

Водій і пасажир іншого автомобіля, жителі Мелітополя у віці 52 та 54 роки, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх відвезли в місцеву лікарню.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху і почали досудове засідання.

Фото: місце ДТП (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Хмельницькій області співробітник поліції здійснив смертельна дорожньо-транспортна пригода, після чого зник з місця аварії. Його затримали.

Крім того, на 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів біля села Залісся в напрямку столиці сталося ДТП з участю п'яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.

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