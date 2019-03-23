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Поблизу Норвегії зазнало аварії судно з понад тисячею пасажирів на борту

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 17:33
Поблизу Норвегії зазнало аварії судно з понад тисячею пасажирів на борту
Фото: поблизу Норвегії зазнав аварії круїзний корабель (REUTERS)

В круїзного корабля сталася поломка двигуна

У суботу, 23 березня, поблизу західного узбережжя Норвегії зазнав аварії круїзний корабель компанії Viking Ocean Cruises, на борту якого перебували 1300 пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у судна компанії Viking Ocean Cruises, яка є частиною групи Viking Cruises, заснованої норвезьким мільярдером Торстейн Хагеном, сталася поломка двигуна. Морська рятувальна служба отримала сигнал про порятунок, який надходив з корабля.

У поліції зазначили, що рятувальники проведуть евакуацію з борту корабля 1300 пасажирів найближчим часом. Вертольоти та рятувальні судна вже направлені на місце аварії для евакуації пасажирів на сушу.

Крім того, зараз на західному узбережжі Норвегії триває шторм, швидкість вітру досягає 20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Іраку в результаті краху порома на річці Тигр поблизу Мосула загинули щонайменше 100 осіб. Причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. На борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а пором був розрахований на 75 пасажирів. За підозрою в причетності до трагедії затримано дев'ять осіб.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів.

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