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Число жертв катастрофи порома в Іраку наблизилося до 100

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 00:13
Число жертв катастрофи порома в Іраку наблизилося до 100
Фото: місце події (twitter.com MosulEye)

За підозрою в причетності до трагедії затримали 9 людей

Число загиблих в результаті краху порома в Іраку зросло практично до 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 85 загиблих.

"Майже 100 людей, переважно жінки та діти, загинули внаслідок аварії порому з людьми ", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу Al Sumaria, за підозрою в причетності до трагедії затримано дев'ять осіб.

Крім того, прем'єр-міністр Адель Абдель Махді наказав негайно провести розслідування аварії.

За попередньою версією, причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. За даними арабських телеканалів, на борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а пором був розрахований на 75 пасажирів.

Повідомляється, що пором переправляв людей для святкування дня приходу весни - Навруза. Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів.

Нагадаємо, у річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому перебувало 170 людей, було розраховане на перевезення 75 людей. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.

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