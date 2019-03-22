Число жертв катастрофи порома в Іраку наблизилося до 100

Фото: місце події (twitter.com MosulEye)

За підозрою в причетності до трагедії затримали 9 людей

Число загиблих в результаті краху порома в Іраку зросло практично до 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 85 загиблих.

"Майже 100 людей, переважно жінки та діти, загинули внаслідок аварії порому з людьми ", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу Al Sumaria, за підозрою в причетності до трагедії затримано дев'ять осіб.

Крім того, прем'єр-міністр Адель Абдель Махді наказав негайно провести розслідування аварії.

За попередньою версією, причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. За даними арабських телеканалів, на борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а пором був розрахований на 75 пасажирів.

Повідомляється, що пором переправляв людей для святкування дня приходу весни - Навруза. Сили цивільної оборони врятували понад 60 пасажирів.

#UPDATE Almost 100 people, mostly women and children, died as a ferry packed with families celebrating Kurdish New year опустив in a swollen river in the former jihadist stronghold of Mosul, in Iraq's worst accident in years https://t.co/Ls9qipPEXi — AFP news agency (@AFP) March 21, 2019

Нагадаємо, у річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому перебувало 170 людей, було розраховане на перевезення 75 людей. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.