ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Опубліковано відео падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі

Новость на русском →
Варшава, Середа 07 липня 2021 21:28
Опубліковано відео падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі Фото: опубліковано відео катастрофи вертольота в Польщі з українцями на борту (фото rmf24.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Польщі 6 липня в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав вертоліт з українцями на борту. З'явилося відео з моментом падіння крилатої машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео RadioOlsztynTV BIS.

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт пролітає над озером і в якийсь момент різко знижується і падає у воду. Камера зафіксувала чоловіка, який в цей час перебував у човні. Він, побачивши крах крилатої машини, тут же кидається до мотора, заводить його. Чи прийшов власник катера на допомогу постраждалим, невідомо. Запис на цьому обривається.

Нагадаємо, після аварії вертольота троє українців перебувають у лікарні. Як повідомили РБК-Україна в МЗС, їхньому життю нічого не загрожує.

За словами спікера Міністерства Олега Ніколенка, українські громадяни отримали травми: пілот і двоє пасажирів. Їм надається консульська допомога. Крім того, посольство України взаємодіє з місцевою владою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша авиакатастрофа украинцы
NEWS
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні