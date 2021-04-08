RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поблизу Криму формують підрозділи з 4 тисяч українських військових у відповідь на мілітаризацію РФ

Автор: РБК-Україна

У Херсонській області почалися 10-денні навчальні збори територіальної оборони. Планується сформувати вісім підрозділів із понад 4 тисяч військовозобов'язаних.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Сергій Козир, пишуть "Крим.Реалії".

Він пояснив, що збори вирішили провести у відповідь на подальшу мілітаризацію Росією окупованого Криму, а також на стягування російських військ до кордону з Україною.

"Головнокомандувачем Збройних сил України ухвалено рішення про проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади ТрО на території нашої області з 7 до 16 квітня", - повідомив Козир.

Він додав, що в ході зборів сформують окремий стрілецький батальйон, окрему бригаду територіальної оборони в складі управління і 6 окремих батальйонів.

Нагадаємо, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.

Крім того, сьогодні стало відомо, що більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перехід перекидають з Каспійського в Чорне море.

В той же час в МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяХерсонская область
Читайте також
Посол Німеччини закликав ізолювати Росію у разі розширення агресії проти України
Арестович про стягування російських військ: у РФ один вихід - лякати весь світ війною
Прогноз погоди