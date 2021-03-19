Поблизу Богданівки обстріляли цивільний автомобіль, загинув чоловік
Внаслідок вогню зі стрілецької зброї поблизу Богданівки Донецькій області загинув цивільний. Чоловік помер 8 лютого.
Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.
Так, спостерігачі ОБСЄ бачили, як чоловіка на ношах занесли в машину швидкої допомоги, яка незабаром виїхала в напрямку Богданівки.
За словами офіцера ЗСУ, раніше в той же день, коли цивільний автомобіль в'їхав у заборонену зону, спочатку були зроблені попереджувальні, а потім подальші постріли.
Крім того, медперсонал лікарні у Волновасі повідомив співробітникам Місії, що 8 лютого у лікарні було доставлено тіло чоловіка (65-69 років) з пораненнями, відповідними ураження вогнем із стрілецької зброї.
У Волновасі чоловік, який представився сином загиблого, розповів спостерігачам, що 8 лютого його батько, який працював водієм таксі, помер від поранень внаслідок вогню зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі 18 березня смертельно поранили українського військового.
Всього 18 березня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.