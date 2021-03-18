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На Донбасі загинув український військовий

Новость на русском → Південне, Четвер 18 березня 2021 16:04
На Донбасі загинув український військовий Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 18 березня, смертельно поранили українського військового. Інцидент стався поблизу населеного пункту Південне.

Про це повідомило ОТУ "Північ" на сторінці у Facebook.

Окупанти обстріляли українські позиції з артилерійського озброєння та автоматичної зброї.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль врятувати життя не вдалося", - розповіли в ОТУ.

Про дії проросійських бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

Нагадаємо, вчора окупанти 9 разів порушували перемир'я на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, нещодавно проросійські бойовики знову перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ. Окупанти заглушили безпілотник спостерігачів, коли він здійснював проліт поблизу лінії розмежування.

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