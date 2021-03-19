Вблизи Богдановки обстреляли гражданский автомобиль, погиб мужчина

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ .

Так, наблюдатели ОБСЕ видели, как мужчину на носилках занесли в машину скорой помощи, которая вскоре уехала в направлении Богдановки.

По словам офицера ВСУ, ранее в тот же день, когда гражданский автомобиль въехал в запрещенную зону, сначала были произведены предупреждающие, а потом дальнейшие выстрелы.

Кроме того, медперсонал больницы в Волновахе сообщил сотрудникам Миссии, что 8 февраля в больницу было доставлено тело мужчины (65–69 лет) с ранениями, соответствующими поражению огнем из стрелкового оружия.

В Волновахе мужчина, представившийся сыном погибшего, рассказал наблюдателям, что 8 февраля его отец, который работал водителем такси, скончался от ранений вследствие огня из стрелкового оружия.