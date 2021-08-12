Прем'єр Греції назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття. Влада зіштовхувалася з приблизно 100 активними пожежами кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на АР .

Прем'єр-міністр заявив, що небезпека нових пожеж все ще існує.

"Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси і майно. Це найбільша екологічна катастрофа останніх декількох десятиліть", - сказав Міцотакіс.

До четверга ситуація значно покращилася, і більшість великих лісових пожеж пішли на спад.

"Зараз середина серпня, і ясно, що попереду нас чекають важкі дні, доки не закінчиться основний сезон, під час якого спалахують пожежі", - сказав прем’єр.