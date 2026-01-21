Убийцу премьера Японии приговорили к пожизненному заключению, - СМИ

Отмечается, что такую меру наказания для обвиняемого требовала прокуратура. Адвокаты фигуранта убеждены, что срок заключения не должен превышать 20 лет.

Ямагами считал, что бывший премьер был связан с "Церковью объединения", которая разорила его семью: его мать пожертвовала организации 670 тысяч долларов.

Прокуратура назвала убийство "беспрецедентным преступлением в послевоенной истории страны". При этом сторона защиты утверждала, что Ямагами стал жертвой насилия со стороны религиозной группы и что его "трагическое детство" побудило его убить Абэ.

Источники расследования сообщали, что Абэ был выбран целью, потому что его дед, бывший премьер-министр Нобусуке Киси, помог распространить Церковь объединения в Японии после ее основания в Южной Корее в 1954 году.