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Убийство "военкора" в РФ, вероятно, направлено на эскалацию внутренних конфликтов, - ISW

Фото: Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Убийство российского "военкора" может быть предупреждением Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и начал посягать на пост Президента РФ.

Похоже, что убийство Татарского намеренно инсценировали в принадлежащем Пригожину помещении. Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК "Вагнера" должен был присутствовать на мероприятии, хотя подтверждения этого предположения нет.

Биография и поведение "военнослужащего" имеют сходство с Пригожиным, поскольку оба стали видными ультранационалистическими фигурами после того, как были заключены и получили помилование.

Ранее мы писали, Подоляк прокомментировал убийство Владлена Татарского в Петербурге.

Напомним, в результате взрыва в одном из кафе Петербурга погиб российский пропагандист Владлен Татарский.

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