В Петербурге от взрыва в кафе погиб боевик "ДНР" и военкор Татарский
В воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Предварительно в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
По предварительным данным, взрыв произошел в кафе "Стрит-бар", сообщается, что владельцем заведения является якобы Евгений Пригожин. Каждую субботу там собирается пропагандистский клуб "Кибер Z фронт". 2 апреля в заведении проходил творческий вечер Татарского.
В результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, еще шестнадцать получили ранения.
Информацию о гибели Татарского подтвердили в МВД России.
"В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - сказано в сообщении.
Владлен Татарский родом из Макеевки. В 2014 году он воевал на стороне ДНР, а позже переехал в Москву. Там он стал называть себя писателем и военкором. Татарский оправдывал нападение России на Украину и заявлял о том, что Россия "всех восторжествует, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".
По данным российского Telegram-канала Mash, в заведении взорвалась статуэтка, которую Татарскому вручила одна из посетительниц. По другой информации, взрывное устройство было заранее заложено в кафе рядом с тем местом, где сидел Татарский.
Напомним, 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина. По предварительной информации, коллаборант находится в больнице в тяжелом состоянии.
После инцидента в оккупированном городе россияне ужесточили проверку и патрулирование улиц.
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