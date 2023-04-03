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Вбивство "військкора" в РФ, ймовірно, спрямоване на ескалацію внутрішніх конфліктів, - ISW

Фото: Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Вбивство російського "військкора" може бути попередженням Пригожину, який почав все частіше ставити під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні та почав зазіхати на пост Президента РФ.

Схоже, що вбивство Татарського навмисно інсценували у приміщенні, яке належить Пригожину. Деякі російські політологи припускали, що й сам очільник ПВК "Вагнера" мав бути присутнім на заході, хоча підтвердження цього припущення немає.

Біографія та поведінка "військкора" мають схожість з Пригожиним, оскільки обидва стали видними ультранаціоналістичними фігурами після того, як були ув'язнені і отримали помилування.

Раніше ми писали, Подоляк прокоментував вбивство Владлена Татарського у Петербурзі.

Нагадаємо, в результаті вибуху в одному з кафе Петербурга загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

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