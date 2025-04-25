На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка после угроз о войне

На границе Пакистана и Индии произошла перестрелка в пятницу, 25 апреля. На другом участке была зафиксирована стычка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийское издание NEWS18 .

Как отмечает издание в пятницу, 25 апреля, пакистанская сторона якобы осуществила обстрел нескольких мест вдоль линии разграничения. Также сообщается о нарушении режима прекращения огня в секторе Хандвара в округе Купвара. Сообщений о пострадавших нет.

"Были инциденты со стрелковым оружием в некоторых местах на линии контроля, инициированные Пакистаном", - пишет индийское издание со ссылкой на источник в обороне.

По словам источников, индийские военные предоставили "эффективный ответ" на обстрел.

Этот инцидент произошел в день визита главы индийской армии генерала Упендри Двиведи в город Сринагар. Генерал должен был оценить ситуацию с безопасностью в провинции Джамму и Кашмир после недавней террористической атаки в Пахалгаме.

Также стало известно о другом инциденте в районе Бандидпора (Северный Кашмир). По данным СМИ, там произошло вооруженное столкновение между индийскими военными и боевиками. Сообщается, что Индия начала операцию после получения разведданных о присутствии вооруженных боевиков в населенном пункте Кулнар-Базипора.



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Угрозы войной

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Sky News заявил, последние события могут привести к "тотальной войне" между Пакистаном и Индией.

Он подчеркнул, что мир должен "беспокоиться" перспективой полномасштабного конфликта между странами, которые имеют ядерное оружие. Министр также сказал, что надеется, что спор можно решить путем переговоров.