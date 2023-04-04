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Убийство Татарского: Треповой сообщили о подозрении в терроризме

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 16:03
Убийство Татарского: Треповой сообщили о подозрении в терроризме Фото: Дарья Трепова (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Подозреваемой в убийстве российского "военкора" Владлена Татарского Дарьи Треповой выдвинули обвинение в террористическом акте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Треповой инкриминировали теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.

Следствие заявляет, что 2 апреля Трепова, якобы "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины", принесла в кафе в Петербурге статуэтку, которая была начинена взрывчаткой, и передала ее Татарскому. После чего "военкор" погиб, еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Теперь следствие просит суд арестовать Трепову.

Ликвидация Татарского

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе взорвали Татарского. На следующий день задержали подозреваемую в его убийстве Трепову.

Добавим, что в России уже заявили о якобы "украинском следе" в убийстве коллаборанта. Кроме того, Трепова на допросе заявила, что ей якобы обещали должность редактора в Киеве за передачу бюста Татарскому.

РБК-Украина проанализировало, кто стоит за подрывом Татарского.

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