Россия увидела якобы "украинский след" в убийстве военкора Татарского

В России обвиняют украинские спецслужбы и сторонников фонда Алексея Навального в убийстве коллаборанта и российского пропагандиста Владлена Татарского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

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Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "столкнулась с киевским режимом", который поддерживает теракты. По его словам "режим" якобы может стоять за убийством Татарского и Дарьи Дугиной - "именно поэтому проводится СВО".

Он также отметил, что Путина проинформировали о взрыве и гибели военкора. Песков назвал взрыв в кафе терактом и заявил, что предпринимаются "энергичные шаги по задержанию подозреваемых".

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе, в результате чего погиб Татарский. В РФ сообщали, что взрывчатку в заведение якобы пронесла девушка, она подарила ее пропагандисту под видом статуэтки.

Кафе, в котором произошел взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина. Им руководил бывший зять основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Сегодня в России заявили о задержании подозреваемой в убийстве пропагандиста Дарье Треповой.

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