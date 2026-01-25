Убийство в Миннесоте: власти подали в суд на администрацию Трампа

В тексте иска говорится, что представители федеральных служб и те, кто действовал по их приказу или под их юрисдикцией, изъяли материалы с места инцидента, чем помешали местным следователям осмотреть место преступления.

Иск сопровождается ходатайством о временном запретительном постановлении, которое было подано в субботу вечером в Окружной суд США в Миннеаполисе. Ответчиками по делу указаны Министерство внутренней безопасности США (DHS), Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE), Таможенная и пограничная служба США, а также генеральный прокурор США Пэм Бонди. Представление осуществлено при участии генерального прокурора штата.

"Наш офис имеет юрисдикцию для проверки этого дела относительно потенциального криминального поведения со стороны федеральных агентов, и мы это сделаем", - сказала окружной прокурор округа Геннепин Мэри Мориарти.

Она добавила, что иск является "лишь одной из многих мер", которые принимаются для обеспечения полного и прозрачного расследования на уровне штата.

Ранее власти DHS не позволили подразделению BCA Force Investigations Unit доступ к месту стрельбы, несмотря на наличие ордера на обыск, отметили в Бюро уголовных расследований Миннесоты. Там добавили, что, несмотря на ограничение доступа, они участвуют в расследовании инцидента.