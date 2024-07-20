Убийство Ирины Фарион. Следователи не исключают "российский след", есть основные версии

По делу об убийстве во Львове общественного деятеля, профессора Ирины Фарион, правоохранительные органы рассматривают несколько версий. Поиски стрелка продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Игоря Клименко во Львове.

Чиновник отметил, что на месте преступления правоохранители нашли гильзу после выстрела в Фарион. Но какой калибр использовался, он не уточнил.

Также Клименко сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ, что следователи не исключают во вчерашнем убийстве экс-нардепа Фарион и возможный "российский след". Однако глава МВД не стал раскрывать каких-либо деталей по этому поводу.

Вместе с тем он рассказал, что основные версии, рассматриваемые на эту минуту, такие:

личная неприязнь,

общественно-политическая деятельность госпожи Фарион,

также в полиции не исключают, что убийство носит заказной характер.

"Собрали оперативную информацию, которую проверяют - рано выносить ее на публику. Правоохранители работают", - отметил Клименко.

Глава МВД пообещал к утру первые результаты работы по делу об убийстве Фарион

В ходе брифинга министр заявил, что к расследованию преступления привлечена практически вся полиция Львова и часть полиции Львовской области.

Также он рассказал, что уже назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза, анализируются видео с камер наблюдения.

По словам Клименко, полицейские совместно с сотрудниками СБУ "проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка", и параллельно используем технические возможности для идентификации напавшего".

Убийство Ирины Фарион

Напомним, 19 июля вечером во Львове неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион. Также было известно, что ее госпитализировали, а позже - прооперировали. Медики рассказали, что пострадала – в тяжелом состоянии.

На резонансное событие отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что поиски нападающего докладывают глава МВД и СБУ.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм из-за ранений в область головы.

После этого в полиции переквалифицировали дело на умышленное убийство.