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Гибель Фарион: полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство

Суббота 20 июля 2024 00:24
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Гибель Фарион: полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство Фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Уголовное производство по покушению на общественного деятеля Ирину Фарион, которая 19 июля скончалась в больнице от травм после ранения, было переквалифицировано на умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Ирина Фарион, раненая сегодня во Львове, от полученных травм скончалась в больнице. Преступление переквалифицировано на ч.1 ст.115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в правоохранительных органах.

Также в полиции уточнили, что соответствующая санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, в НПУ заявили о продолжении поиска стрелка, личность которого еще не установлена.

"Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", - говорится в сообщении Нацполиции.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля во Львове неизвестный мужчина стрелял в общественного деятеля и языковеда Ирину Фарион Также было известно, что ее госпитализировали, а позже - прооперировали. Медики рассказали, что пострадала - в тяжелом состоянии.

На резонансное событие отреагировал президент Владимир Зеленский . Он отметил, что поиски нападающего докладывают глава МВД и СБУ.

Добавим, в Telegram-каналах распространялась информация о стрельбе во Львове и вероятном задержании нападающего на Фарион, но полиция эту информацию опровергла.

Позже стало известно, что Ирина Фарион скончалась в больнице от полученных травм из-за ранений в область головы.

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Ирина Фарион Национальная полиция
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