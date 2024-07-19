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Фарион прооперировали после покушения

Львов, Пятница 19 июля 2024 23:08
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Фарион прооперировали после покушения Фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Львове медики прооперировали общественную деятельницу и бывшую нардепку Ирину Фарион после того, как в нее стрелял неизвестный.

Об этом заявила руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

Она рассказала, что около 20:00 в отделение неотложной медпомощи больницы св. Пантелеймона поступила Ирина Фарион в критическом состоянии. У нее были признаки открытого проникающего огнестрельного ранения головы.

Состояние Фарион критическое, она впала в кому, добавила врач.

"По состоянию на сейчас проведена операция первичной хирургической обработки раны головы. Пациентка находится на лечении, где мы продолжаем бороться за ее жизнь", - отметила Матолинец.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 19 июня, вечером стало известно, что в Фарион стрелял неизвестный, когда она находилась возле своего дома. Она получила ранение в область головы.

Полицейские сейчас занимаются розыском нападавшего. Как рассказал местный депутат Игорь Зинкевич, стрелка видели соседи.

Более детально о покушении - в материале РБК-Украина.

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