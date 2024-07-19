Фарион прооперировали после покушения

Во Львове медики прооперировали общественную деятельницу и бывшую нардепку Ирину Фарион после того, как в нее стрелял неизвестный.

Об этом заявила руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net .

Она рассказала, что около 20:00 в отделение неотложной медпомощи больницы св. Пантелеймона поступила Ирина Фарион в критическом состоянии. У нее были признаки открытого проникающего огнестрельного ранения головы.

Состояние Фарион критическое, она впала в кому, добавила врач.

"По состоянию на сейчас проведена операция первичной хирургической обработки раны головы. Пациентка находится на лечении, где мы продолжаем бороться за ее жизнь", - отметила Матолинец.