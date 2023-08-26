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В убийстве Пригожина подозревают генерал-майора российской разведки, - СМИ

Фото: генерал-майора ГРУ РФ подозревают в убийстве Пригожина (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генерал-майора российской разведки Андрея Аверьянова подозревают в смерти владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inews.

Издание утверждает, что разведки Великобритании и Украины обсуждают Аверьянова в связи с сбитием самолета Пригожина. Ранее его связывали с отравлением в Солсбери в 2018 году, когда был убит бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отмечается, что разведчик возглавляет отдел 29155 ГРУ, проводящий операции за границей по приказу Путина. По данным New York Times, это подразделение было связано с несколькими убийствами и кампаниями вмешательства за границей.

Авиакатастрофа самолета Пригожина

23 августа вечером в Тверской области РФ пал бизнес-джет. Он принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. В результате инцидента никто не выжил. По данным Росавиации, в списке пассажиров числился и сам Пригожин.

Подробнее об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина.

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Евгений ПригожинГРУ