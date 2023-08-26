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У вбивстві Пригожина підозрюють генерал-майора російської розвідки, - ЗМІ

Фото: генерал-майора ГРУ РФ підозрюють у вбивсті Пригожина (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генерал-майора російської розвідки Андрія Авер’янова підозрюють у смерті власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inews.

Видання стверджує, що розвідки Великої Британії та України обговорюють Авер’янова в зв’язку зі збиттям літака Пригожина. Раніше його пов'язували з отруєнням в Солсбері у 2018 році, коли було вбито колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Зазначається, що розвідник очолює відділ 29155 ГРУ, який проводить операції за кордоном за наказом Путіна. За даними New York Times, цей підрозділ був пов’язаний із кількома вбивствами та кампаніями втручання за кордоном.

Авіакатастрофа літака Пригожина

23 серпня ввечері у Тверській області РФ упав бізнес-джет. Він належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Унаслідок інциденту ніхто не вижив. За даними Росавіації, у списку пасажирів значився і сам Пригожин.

Докладніше про авіакатастрофу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Євген ПригожинГРУ