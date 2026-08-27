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Акции ВТБ упали до рекордно низкого уровня из-за атак на Wildberries и Ozon

05:42 27.08.2026 Чт
2 мин
Банк теперь стоит втрое меньше производителя игрушек "Лабубу"
aimg Екатерина Коваль
Акции ВТБ упали до рекордно низкого уровня из-за атак на Wildberries и Ozon Фото: российский банк ВТБ (Getty Images)
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Акции российского госбанка ВТБ упали до исторического минимума и впервые опустились ниже номинальной стоимости - 49,86 рубля за акцию. Причиной стали удары украинских дронов по маркетплейсам Wildberries и Ozon, с которыми банк тесно связан финансово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Насколько упали акции

За среду бумаги второго по размеру активов банка России подешевели на 3%, с начала августа – на 11%, а с начала года - на 45%. По сравнению с пиковыми показателями 2015 года ВТБ потерял 88% рыночной капитализации или 4,7 триллиона рублей.

Сейчас банк с 35 триллионами рублей активов и 8,5 триллиона рублей средств физлиц на счетах стоит всего 646 миллиардов рублей (около 7,7 миллиарда долларов) - втрое меньше производителя игрушек Лабубу.

Причем здесь Wildberries и Ozon

Ситуацию усложняют обязательства банка, связанные именно с этими маркетплейсами, отмечают аналитики ИФК "Солид Инвестиции". В конце мая ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries, который через несколько месяцев стал целью украинских дронов, потерял треть складских мощностей и понес прямые убытки на несколько сотен миллиардов рублей.

Банк также связан с Ozon - компания получила пакет акций маркетплейса в залог под кредит АФК "Система", крупного владельца доли в Ozon.

Акции самого Ozon с начала лета обвалились на 45% и банку, возможно, придется расширять кредитную линию для пострадавшей компании.

Проблемы банка начались еще раньше

Еще в прошлом году ВТБ столкнулся с неплатежами по кредитам - доля проблемных активов на его балансе возросла в 1,5 раза, до 14,2%, что на треть превышает средний уровень по банковской системе России.

Первое полугодие 2026 года банк завершил с падением прибыли на 20%, до 225,2 млрд рублей, а во втором квартале спад достиг уже 34%. По отчетности МСФО, банку пришлось почти на треть нарастить резервы по проблемным кредитам - до 66,5 миллиарда рублей за квартал, а запас свободного капитала сократился почти до критического минимума - 10,7% при допустимом пороге 10%.

В конце июля заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов анонсировал массовые сокращения - по его словам, банк уволит 10% сотрудников головного офиса, чтобы уменьшить расходы.

В ночь на 24 августа Силы обороны атаковали сразу три больших логистических хаба компании в России, после чего акции Ozon резко обвалились - почти на 30%. А за день до этого стало известно, что Ozon скрыл адреса своих складов в России из открытого справочника - это произошло по меньшей мере за 20 дней до первых ударов, в то время как адреса зарубежных логистических центров компании остались в свободном доступе.

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