"Важливий крок": Мінкульт відреагував на блокування "каналів Медведчука" в YouTube

У Міністертсві культури та інформаційної політики відреагували на блокування в YouTube "телеканалів Медведчука" 112 Україна, Zik, NewsOne. Цей крок вважають важливим для визнання в світі боротьби України з російською пропагандою.
Міністр подякував фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на звернення уряду та на рішення РНБО України щодо цих телеканалів.
"Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора... Вони (канали, - ред.) не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - наголосив Ткаченко.
Нагадаємо, сьогодні зранку YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів. При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України.
Раніше Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україна офіційно зверталася до Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука".
Нагадаємо, на початку лютого в результаті рішення РНБО були заблоковані три телеканали Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна". Крім того, були введені санкції проти Віктора Медведчука та його дружини.