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Генсек Ради Європи обговорила з депутатами закон про олігархи та тиск на свободу слова

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 10:54
Генсек Ради Європи обговорила з депутатами закон про олігархи та тиск на свободу слова Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Однією з тем обговорення на зустрічі народних депутатів з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич був закон про олігархів і тиск, що посилюється у зв'язку з цим, на свободу слова в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника делегації Верховної ради в ПАРЄ Олексія Гончаренка.

"Підняв питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Окремо додав за законом про деолігархізацію, або краще сказати - про монархізацію. Він був прийнятий без експертного висновку Венеціанської комісії, і це велика проблема. Вважаю, що цей закон дає президенту необмежені повноваження, які не передбачені Конституцією", - повідомив Гончаренко.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Проект закону досі не підписано через порушення процедури його ухвалення.

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Дмитро Разумков
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