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"Важливо відчувати межу": експерт розкритикувала риторику України по отриманню ПДЧ в НАТО

Автор: Мілан Лєліч

Українській владі потрібно було почати з дипломатичних переговорів за закритими дверима, щоб розвідати настрої в НАТО на предмет можливості отримання ПДЧ. Публічна кампанія на найвищому рівні викликала відторгнення у деяких країн Альянсу.

Таку думку висловила директор Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук у коментарі РБК-Україна.

Експерт переконана, що у цьому питанні важливо "відчувати межу" та "підтримувати баланс".

"Ми замість того, щоб зайти з чорного ходу, добре підготувавшись, пішли відразу до парадних дверей, ще й почали їх вибивати ногами", - переконана Гетьманчук.

За її словами, однією з причин такої моделі поведінки стало бажання домогтися швидких результатів і показати суспільству реальні досягнення, зокрема, у відносинах з НАТО. Однак у випадку з Альянсом такі підходи не працюють.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина переконана, що нинішня наполегливість України в питанні отримання ПДЧ щодо членства в НАТО була цілком обґрунтованою. Питання потрібно було підняти раніше.

Чого очікувати від найближчого саміту Альянсу 14 червня і які країни підтримують євроатлантичні прагнення Києва - в матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

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