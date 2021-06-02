Експерт назвав проблему вступу України в НАТО

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО" .

За його словами, проблемою є не стаття 5 Північноатлантичного договору (напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх, - ред.). Він розповів, що ряд країн "старої Європи", на кшталт Німеччини, Франції, Нідерландів тощо, в принципі розглядають конфлікт між Україною і РФ як регіональний.

"І за їхньою логікою, вступ України, як і Грузії, в Альянс знизить рівень загальної стабільності і захищеності НАТО, тому що збільшить ступінь військової загрози з боку РФ", - зазначив він.

Крім того, за словами експерта, надання ПДЧ не вимагає від НАТО жодних ресурсів, жодної відповідальності, не має жодних наслідків для НАТО.

"Але ПДЧ - це якраз і є та "домашня робота" для України, про яку нам постійно говорять в НАТО, там є купа ефективних інструментів, які допоможуть нам стати стандартизованим кандидатом", - зазначив Самусь.