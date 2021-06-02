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Наполегливість України в питанні отримання ПДЧ цілком обґрунтована, - Стефанішина

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Середа 02 червня 2021 08:38
Наполегливість України в питанні отримання ПДЧ цілком обґрунтована, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Нинішня наполегливість України в питанні отримання ПДЧ щодо членства в НАТО була цілком обґрунтованою. Питання потрібно було підняти раніше.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі РБК-Україна.

Вона вважає, що реакція НАТО могла б бути іншою, якби Україна запросила ПДЧ раніше.

"Мене більше дивує, чому Україна до 2019 року не говорила про ПДЧ. Можливо, якби не було такого "довгого мовчання", цієї скромної нерішучості, то сьогодні реакція окремих країн-членів Альянсу була б іншою", - сказала вона виданню.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО до 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва на саміті НАТО в червні запропонує надати ПДЧ для України.

Чого очікувати від найближчого саміту Альянсу 14 червня і які країни підтримують євроатлантичні устремління Києва - в матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

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У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО