"Важливо відчувати межу": експерт розкритикувала риторику України по отриманню ПДЧ в НАТО

Українській владі потрібно було почати з дипломатичних переговорів за закритими дверима, щоб розвідати настрої в НАТО на предмет можливості отримання ПДЧ. Публічна кампанія на найвищому рівні викликала відторгнення у деяких країн Альянсу.

Експерт переконана, що у цьому питанні важливо "відчувати межу" та "підтримувати баланс".

"Ми замість того, щоб зайти з чорного ходу, добре підготувавшись, пішли відразу до парадних дверей, ще й почали їх вибивати ногами", - переконана Гетьманчук.

За її словами, однією з причин такої моделі поведінки стало бажання домогтися швидких результатів і показати суспільству реальні досягнення, зокрема, у відносинах з НАТО. Однак у випадку з Альянсом такі підходи не працюють.