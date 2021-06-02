"Важно чувствовать грань": эксперт раскритиковала риторику Украины по получению ПДЧ в НАТО

Украинским властям нужно было начать с дипломатических переговоров за закрытыми дверями, чтобы разведать настроения в НАТО на предмет возможности получение ПДЧ. Публичная кампания на самом высоком уровне вызвала отторжение у некоторых стран Альянса.

Эксперт убеждена, что в этом вопросе важно "чувствовать грань" и "поддерживать баланс".

"Мы вместо того, чтобы зайти с черного хода, хорошо подготовившись, сразу пошли к парадной двери, еще и начали их выбивать ногами", - убеждена Гетьманчук.

По ее словам, одной из причин такой модели поведения стало желание добиться быстрых результатов и показать обществу реальные достижения, в частности, в отношениях с НАТО. Однако в случае с Альянсом такие подходы не работают.