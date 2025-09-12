RU

Общество Образование Деньги Изменения

Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробки

На шоссе недалеко от выезда из столицы частично ограничили движение транспорта (фото иллюстративное: instagram.com/irpentip)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня и до 14 сентября движение транспорта по важному для многих водителей шоссе недалеко от выезда из Киева частично ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве ограничено движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с пятницы (12 сентября) до воскресенья (14 сентября) частично ограничивают движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы.

Уточняется, что в этот период коммунальное предприятие ДЭУ Святошинского района планирует провести текущий ремонт шоссе - в направлении улицы Городской.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Частичное ограничение движения по Гостомельскому шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что Гостомельское шоссе - это улица в Святошинском районе города Киева, пролегающая через местности Берковец и Пуща-Водица:

  • от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;
  • до границы города в направлении Гостомеля.

Оно также является важной частью автодороги "Киев - Ковель".

Гостомельское шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Известно также, что в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго могут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

