Важную трассу возле выезда из Киева частично закрыли до конца выходных: где вероятны пробки

Где именно в Киеве ограничено движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с пятницы (12 сентября) до воскресенья (14 сентября) частично ограничивают движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы.

Уточняется, что в этот период коммунальное предприятие ДЭУ Святошинского района планирует провести текущий ремонт шоссе - в направлении улицы Городской.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Частичное ограничение движения по Гостомельскому шоссе (схема: kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что Гостомельское шоссе - это улица в Святошинском районе города Киева, пролегающая через местности Берковец и Пуща-Водица:

от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;

до границы города в направлении Гостомеля.

Оно также является важной частью автодороги "Киев - Ковель".

Гостомельское шоссе в Киеве (карта: google.com/maps)