Важно их почистить именно летом: 10 самых загрязненных предметов в доме

Именно незаметные места в доме летом становятся идеальным убежищем для опасных бактерий. Регулярная чистка этих предметов поможет сохранить чистоту и здоровье в квартире.
РБК-Украина объясняет, какие предметы летом надо чаще чистить, чтобы избежать распространения бактерий.
Чистить резиновые прокладки холодильника большинство не привыкли, хотя дверцу открывают очень часто. Именно здесь скапливается пыль, жир и влага, что создает благоприятную среду для бактерий.
Рекомендуется очищать уплотнители не реже чем раз в три месяца. Для этого достаточно приготовить раствор из теплой воды и уксуса, протереть резину мягкой тканью, а затем смыть остатки водой.
Вентиляционные отверстия собирают пыль и ворс, но их часто игнорируют во время уборки.
Чтобы избежать накопления грязи, снимите решетку и отчистите отверстие с помощью специального ершика, а затем пропылесосьте. Такой подход поможет сохранить воздух в доме свежим и чистым.
Пульт собирает жир, пыль и остатки пищи, из-за чего кнопки становятся липкими. Чтобы очистить устройство, выньте батарейки и протрите корпус спиртовой салфеткой. Для удаления мелких частиц воспользуйтесь пылесосом с тонкой насадкой.
Дверные ручки - это настоящие очаги бактерий, ведь мы касаемся их часто. Особенно это стало очевидно во время пандемии, но и сейчас не стоит забывать об их дезинфекции.
Распылите немного моющего средства и тщательно протрите мягкой тканью или салфеткой из микрофибры. Это поможет минимизировать риск распространения микробов в доме.
Даже при регулярной смене постельного белья матрас нуждается в уходе.
Сначала его нужно хорошо пропылесосить, а затем посыпать содой с несколькими каплями эфирного масла. Оставьте так на час, чтобы сода впитала запахи и влагу, после чего снова пропылесосьте.
Пыль оседает не только на мебели, но и на листьях растений, которые мы дышим ежедневно. Особенно это чувствуют аллергики, которые могут не понимать причину заложенного носа.
Еженедельное протирание листьев влажной тканью помогает устранить пыль и поддерживать растения здоровыми. Кроме того, это улучшает их вид и фотосинтез.
О лампочках забывают даже самые аккуратные хозяева, хотя грязь на стекле влияет на качество света.
При нагревании загрязнение образует пленку, которая снижает яркость и может повредить саму лампу. Для чистки выключите свет, распылите моющее средство и протрите лампочку влажной тканью.
Ершик для унитаза - один из самых грязных предметов, о котором часто забывают. Чтобы избежать неприятного запаха и размножения бактерий, его надо регулярно чистить.
Замочите ершик в растворе чистящего средства или сделайте домашний раствор из соды, соли, уксуса и горячей воды. После нескольких часов замачивания тщательно промойте инструмент под краном.
Под воздействием влаги шторки желтеют и покрываются плесенью. Пластиковые шторки можно замочить в мыльном растворе, а текстильные - стирать в машинке на деликатном режиме при температуре 30-40 градусов.
Лежанку животного стоит чистить хотя бы раз в месяц, чтобы избежать скопления шерсти и пылевых клещей. Игрушки можно стирать в машинке или мыть вручную в теплой мыльной воде.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Lifehacker и Forbes Home.