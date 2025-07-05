Важно их почистить именно летом: 10 самых загрязненных предметов в доме

Резиновые уплотнители дверцы холодильника

Чистить резиновые прокладки холодильника большинство не привыкли, хотя дверцу открывают очень часто. Именно здесь скапливается пыль, жир и влага, что создает благоприятную среду для бактерий.

Рекомендуется очищать уплотнители не реже чем раз в три месяца. Для этого достаточно приготовить раствор из теплой воды и уксуса, протереть резину мягкой тканью, а затем смыть остатки водой.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия собирают пыль и ворс, но их часто игнорируют во время уборки.

Чтобы избежать накопления грязи, снимите решетку и отчистите отверстие с помощью специального ершика, а затем пропылесосьте. Такой подход поможет сохранить воздух в доме свежим и чистым.

Пульт от телевизора

Пульт собирает жир, пыль и остатки пищи, из-за чего кнопки становятся липкими. Чтобы очистить устройство, выньте батарейки и протрите корпус спиртовой салфеткой. Для удаления мелких частиц воспользуйтесь пылесосом с тонкой насадкой.

Пульт от телевизора - рассадник бактерий (фото: Pexels)

Дверные ручки

Дверные ручки - это настоящие очаги бактерий, ведь мы касаемся их часто. Особенно это стало очевидно во время пандемии, но и сейчас не стоит забывать об их дезинфекции.

Распылите немного моющего средства и тщательно протрите мягкой тканью или салфеткой из микрофибры. Это поможет минимизировать риск распространения микробов в доме.

Матрас

Даже при регулярной смене постельного белья матрас нуждается в уходе.

Сначала его нужно хорошо пропылесосить, а затем посыпать содой с несколькими каплями эфирного масла. Оставьте так на час, чтобы сода впитала запахи и влагу, после чего снова пропылесосьте.

Листья комнатных растений

Пыль оседает не только на мебели, но и на листьях растений, которые мы дышим ежедневно. Особенно это чувствуют аллергики, которые могут не понимать причину заложенного носа.

Еженедельное протирание листьев влажной тканью помогает устранить пыль и поддерживать растения здоровыми. Кроме того, это улучшает их вид и фотосинтез.

Листья комнатных растений - незаметный пылесборник (фото: Pexels)

Лампочки

О лампочках забывают даже самые аккуратные хозяева, хотя грязь на стекле влияет на качество света.

При нагревании загрязнение образует пленку, которая снижает яркость и может повредить саму лампу. Для чистки выключите свет, распылите моющее средство и протрите лампочку влажной тканью.

Туалетный ершик

Ершик для унитаза - один из самых грязных предметов, о котором часто забывают. Чтобы избежать неприятного запаха и размножения бактерий, его надо регулярно чистить.

Замочите ершик в растворе чистящего средства или сделайте домашний раствор из соды, соли, уксуса и горячей воды. После нескольких часов замачивания тщательно промойте инструмент под краном.

Шторки в ванной комнате

Под воздействием влаги шторки желтеют и покрываются плесенью. Пластиковые шторки можно замочить в мыльном растворе, а текстильные - стирать в машинке на деликатном режиме при температуре 30-40 градусов.

Игрушки и лежанки для домашних любимцев

Лежанку животного стоит чистить хотя бы раз в месяц, чтобы избежать скопления шерсти и пылевых клещей. Игрушки можно стирать в машинке или мыть вручную в теплой мыльной воде.