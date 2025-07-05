Важливо їх почистити саме влітку: 10 найзабрудненіших предметів у домі

Саме непомітні місця в оселі влітку стають ідеальним притулком для небезпечних бактерій. Регулярне чищення цих предметів допоможе зберегти чистоту і здоров’я в квартирі.
РБК-Україна пояснює, які предмети влітку треба частіше чистити, щоб уникнути розповсюдження бактерій.
Чистити гумові прокладки холодильника більшість не звикли, хоча дверцята відкривають дуже часто. Саме тут накопичується пил, жир і волога, що створює сприятливе середовище для бактерій.
Рекомендується очищати ущільнювачі не рідше ніж раз на три місяці. Для цього достатньо приготувати розчин із теплої води та оцту, протерти гуму м’якою тканиною, а потім змити залишки водою.
Вентиляційні отвори збирають пил і ворс, але їх часто ігнорують під час прибирання.
Щоб уникнути накопичення бруду, зніміть решітку і відчистіть отвір за допомогою спеціального йоржика, а потім пропилососьте. Такий підхід допоможе зберегти повітря в домі свіжим і чистим.
Пульт збирає жир, пил і залишки їжі, через що кнопки стають липкими. Щоб очистити пристрій, вийміть батарейки і протріть корпус спиртовою серветкою. Для видалення дрібних часток скористайтеся пилососом із тонкою насадкою.
Дверні ручки - це справжні осередки бактерій, адже ми торкаємося їх часто. Особливо це стало очевидно під час пандемії, але й зараз не варто забувати про їхню дезінфекцію.
Розпиліть трохи миючого засобу і ретельно протріть м’якою тканиною або серветкою з мікрофібри. Це допоможе мінімізувати ризик поширення мікробів у домі.
Навіть при регулярній зміні постільної білизни матрац потребує догляду.
Спочатку його потрібно добре пропилососити, а потім посипати содою з кількома краплями ефірної олії. Залиште так на годину, щоб сода ввібрала запахи і вологу, після чого знову пропилососьте.
Пил осідає не лише на меблях, а й на листках рослин, які ми дихаємо щодня. Особливо це відчувають алергіки, які можуть не розуміти причину закладеного носа.
Щотижневе протирання листя вологою тканиною допомагає усунути пил і підтримувати рослини здоровими. Крім того, це покращує їхній вигляд і фотосинтез.
Про лампочки забувають навіть найакуратніші господарі, хоча бруд на склі впливає на якість світла.
При нагріванні забруднення утворює плівку, яка знижує яскравість і може пошкодити саму лампу. Для чищення вимкніть світло, розпиліть мийний засіб і протріть лампочку вологою тканиною.
Йоржик для унітаза - один з найбрудніших предметів, про який часто забувають. Щоб уникнути неприємного запаху та розмноження бактерій, його треба регулярно чистити.
Замочіть йоржик у розчині засобу для чищення або зробіть домашній розчин із соди, солі, оцту та гарячої води. Після декількох годин замочування ретельно промийте інструмент під краном.
Під впливом вологи шторки жовтіють і покриваються пліснявою. Пластикові шторки можна замочити у мильному розчині, а текстильні - прати у машинці на делікатному режимі при температурі 30-40 градусів.
Лежанку тварини варто чистити хоча б раз на місяць, щоб уникнути скупчення шерсті та пилових кліщів. Іграшки можна прати у машинці або мити вручну в теплій мильній воді.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Lifehacker та Forbes Home.