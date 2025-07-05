Важливо їх почистити саме влітку: 10 найзабрудненіших предметів у домі

Гумові ущільнювачі дверцят холодильника

Чистити гумові прокладки холодильника більшість не звикли, хоча дверцята відкривають дуже часто. Саме тут накопичується пил, жир і волога, що створює сприятливе середовище для бактерій.

Рекомендується очищати ущільнювачі не рідше ніж раз на три місяці. Для цього достатньо приготувати розчин із теплої води та оцту, протерти гуму м’якою тканиною, а потім змити залишки водою.

Вентиляція

Вентиляційні отвори збирають пил і ворс, але їх часто ігнорують під час прибирання.

Щоб уникнути накопичення бруду, зніміть решітку і відчистіть отвір за допомогою спеціального йоржика, а потім пропилососьте. Такий підхід допоможе зберегти повітря в домі свіжим і чистим.

Пульт від телевізора

Пульт збирає жир, пил і залишки їжі, через що кнопки стають липкими. Щоб очистити пристрій, вийміть батарейки і протріть корпус спиртовою серветкою. Для видалення дрібних часток скористайтеся пилососом із тонкою насадкою.

Пульт від телевізора - розсадник бактерій (фото: Pexels)

Дверні ручки

Дверні ручки - це справжні осередки бактерій, адже ми торкаємося їх часто. Особливо це стало очевидно під час пандемії, але й зараз не варто забувати про їхню дезінфекцію.

Розпиліть трохи миючого засобу і ретельно протріть м’якою тканиною або серветкою з мікрофібри. Це допоможе мінімізувати ризик поширення мікробів у домі.

Матрац

Навіть при регулярній зміні постільної білизни матрац потребує догляду.

Спочатку його потрібно добре пропилососити, а потім посипати содою з кількома краплями ефірної олії. Залиште так на годину, щоб сода ввібрала запахи і вологу, після чого знову пропилососьте.

Листя кімнатних рослин

Пил осідає не лише на меблях, а й на листках рослин, які ми дихаємо щодня. Особливо це відчувають алергіки, які можуть не розуміти причину закладеного носа.

Щотижневе протирання листя вологою тканиною допомагає усунути пил і підтримувати рослини здоровими. Крім того, це покращує їхній вигляд і фотосинтез.

Листя кімнатних рослин - непомітний пилозборник (фото: Pexels)

Лампочки

Про лампочки забувають навіть найакуратніші господарі, хоча бруд на склі впливає на якість світла.

При нагріванні забруднення утворює плівку, яка знижує яскравість і може пошкодити саму лампу. Для чищення вимкніть світло, розпиліть мийний засіб і протріть лампочку вологою тканиною.

Туалетний йоржик

Йоржик для унітаза - один з найбрудніших предметів, про який часто забувають. Щоб уникнути неприємного запаху та розмноження бактерій, його треба регулярно чистити.

Замочіть йоржик у розчині засобу для чищення або зробіть домашній розчин із соди, солі, оцту та гарячої води. Після декількох годин замочування ретельно промийте інструмент під краном.

Шторки у ванній кімнаті

Під впливом вологи шторки жовтіють і покриваються пліснявою. Пластикові шторки можна замочити у мильному розчині, а текстильні - прати у машинці на делікатному режимі при температурі 30-40 градусів.

Іграшки та лежанки для домашніх улюбленців

Лежанку тварини варто чистити хоча б раз на місяць, щоб уникнути скупчення шерсті та пилових кліщів. Іграшки можна прати у машинці або мити вручну в теплій мильній воді.